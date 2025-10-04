Hong Kong'da Matmo tayfunu alarmı
Hong Kong Gözlemevi, tropikal siklon Matmo nedeniyle 3. seviye kuvvetli rüzgar uyarısı verdi; okullar kapandı ve halk sahilden uzak durmaya çağrıldı.
Hong Kong Gözlemevi, tropikal siklon Matmo’nun şehre yaklaşması nedeniyle 3. seviye tayfun sinyali verdi.
Rüzgarlar birçok bölgede güçlü, açık denizde ve yüksek kesimlerde zaman zaman fırtına şeklinde esiyor.
Yetkililer, uçabilecek eşyaların güvenceye alınmasını, sahilden uzak durulmasını ve su sporlarından kaçınılmasını tavsiye etti.
Tayfun sinyali, ortalama 41-62 km/saat hızında rüzgar beklendiğini bildiriyor ve akşam yerel saatle 22.00’a kadar geçerli olacak.
Okullar tatil edildi
Eğitim Bürosu, anaokulları, engelli çocuk okulları ve özel eğitim kurumlarında dersleri öğleden sonra tatil etti.
Matmo, yarın Leizhou Yarımadası civarına hareket edecek, güney Çin kıyılarında rüzgarlı ve sağanak yağışlı hava etkili olacak.
İki hafta önceki tayfunda 101 kişi yaralanmış, şehir sular altında kalmış ve uçuşlar 36 saat durdurulmuştu.