Hong Kong’da telefon dolandırıcılığı üçe katlandı

Hong Kong hükümeti telefon dolandırıcılığıyla mücadele etmek için 2022’de gerçek isimle SIM kart kaydı zorunluluğunu yürürlüğe koydu.

Ancak resmi verilere göre bu tarihten itibaren suçlarda artış yaşandı. 2022’de 2831 olan telefon dolandırıcılığı ihbarları 2023’te 3213’e, 2024’te ise 9204’e yükseldi. Yalnızca bu yılın ilk sekiz ayında 4922 vaka kaydedildi.

En büyük hedef yaşlılar

Güvenlik Şefi Chris Tang, dolandırıcılık mağdurlarının yarısından fazlasının 60 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı. Yaşlı bireyler hem telefon hem de internet yoluyla yapılan sahtekârlıklarda en savunmasız grup haline geldi. Bu nedenle sağlık tarama merkezleri ve yaşlı bakım kurumlarında özel bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Hükümet, başkasının adına kayıtlı SIM kartların yanlış kullanımını doğrudan suç kapsamına alacak yeni düzenlemeler hazırlıyor. Teklifte 25 bin Hong Kong doları (134 bin 631 TL) kadar para cezası ve 12 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.