Hong Kong'daki site yangını faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

Çin'de Hong Kong’un Tai Po bölgesinde bulunan yüksek katlı sosyal konut sitesi Wang Fuk Court’ta çıkan yangın faciasında can kaybı 128’e ulaştı. Yetkililer, ayrıca 79 kişinin yaralandığını, binanın içinde 16 cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan hükümet sözcüsü, hastanelere kaldırılan yaralılardan 12’sinin durumunun kritik, 29’unun ise ciddi olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Yangın, Çarşamba günü yerel saatle 14.51’de başladı. 1983 yılında inşa edilen, her biri 31 katlı sekiz kuleden oluşan dev konut kompleksi, yaklaşık 4.600 kişiye ev sahipliği yapıyor. Alevlerin etkilediği sekiz kuleden yedisi büyük zarar gördü. Yangın sırasında binalarda kaç kişinin bulunduğu ise hâlâ netlik kazanmadı.

Yetkililer, yangının bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinden birinin, sitedeki blokların yenileme çalışmaları sebebiyle çatıya kadar bambu iskelelerle kaplı olması olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.