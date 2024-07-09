HSBC, Türkiye'nin 2024 için büyüme beklentisini yükseltti

Banka değerlendirmesinde daha sıkı para ve/veya maliye politikasının, enflasyonun daha hızlı düşmesine ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açacağını ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiklerini düşünmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Bankanın 2025 yılı büyüme tahmini %3,6'da kaldı.

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48,0'dan %44,6'ya 2025 için ise %29,0'dan %27,7'ye çekti.

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

Banka, bu yıl için bütçe açığı tahminlerini düşürdü

HSBC'ye göre yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskin temel kaynakları olmaya devam ediyor.

Banka, 2024-25 cari açık tahminlerini aşağı yönlü küçük bir revizyon yaparak ayrıca bu yıl için bütçe açığı tahminlerini GSYH'nin %6,5'inden %5,7'sine düşürdü.