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Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Tankerde çıkan yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, dün bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken vurulduğuna dair bilgi alındığı bildirildi.

Vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.

Saldırı sonucunda çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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