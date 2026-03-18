Hürmüz için kritik hamle: ABD'den İran üslerine yoğun saldırı

Orta Doğu'da savaş tüm hızıyla devam ederken, günlerdir fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın açılması için destek arayışı sonuçsuz kalırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendi.

CENTCOM'un Xhesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda İran'a ait füze üslerine "çok sayıda derin delici mühimmatla" saldırı düzenlendiği belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.

Hürmüz belirsizliği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel ekonomik bir krize dönüşürken, dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin geçtiği hat tıkanınca petrol fiyatları hızla yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış üretimden ulaşıma, gıdadan gübreye birçok sektörde maliyetleri katlarken, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkeler durumdan ciddi şekilde etkilendi. Deniz ticaretinde aksamalar, lojistik ve sigorta maliyetlerinde artış da küresel tedarik zincirlerini alt üst etti.

Uzmanlar ise savaşın uzaması halinde enerji arzındaki daralmanın derinleşeceğini, küresel büyümenin yavaşlayacağını ve enflasyonun artacağını öngörüyor.