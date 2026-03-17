ABD'de ilk 'İran' istifası! Kritik kurumun başındaki isim görevi bıraktı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş 3. haftasında da devam ederken Orta Doğu'yu saran ateş çemberi giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için müttefiklerine koalisyon kurmayı teklif ederken, pek çok ülke kendilerini ilgilendimeyen bir savaşa girmek istemediklerini bildiriyor.

Taraflar ateşkese de yaklaşmazken mevcut durumun ne zaman sona ereceği belirsizliği büyütüyor. Uzmanlar ise ABD ekonomisinin 'stagflasyona çok yakın' olduğunu, ülkenin 1970'lerdeki petrol krizine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Savaşın faturası her geçen gün daha da ağırlaşırken, Washington'da Trump'ın tutumunu eleştirenler artıyor. Trump yönetiminden ABD'nin İran'a yönelik saldırısına en net tutum ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'ten geldi. Kent, Trump'a yazdığı istifa mektubunda savaşı destekleyemeyeceğini belirterek görevi bıraktığını açıkladı.

Savaş İsrail'in baskısı ve Amerikan lobisi nedeniyle başladı

Kent mektubunda İran'ın ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını, savaşın İsrail'in baskısı ve Amerikan lobisi nedeniyle başladığını savundu. Askeri kariyeri boyunca 10 fazla savaşa katılan Kent, eşi Shannon'ı da İsrail kaynaklı bir savaşta kaybetmişti.

Trump'ı 2016, 2020 ve 2024’te "Orta Doğu'daki savaşların Amerikalıları tükettiğini savunduğu" için desteklediğini belirten Kent, durumun tam tersine döndüğünü, sürecin Trump'ın 'Önce Amerika' hedefini de baltaladığını söyledi.

Başkan'ın kandırıldığını öne süren eski direktör, Irak savaşıyla paralellik kurdu. İsrail’in benzer taktikler kullanarak ABD'yi çatışmaya sürüklediğini ve binlerce Amerikan askerinin ölümüne yol açtığını savundu.

Kent istifa mektubunu Trump'ı İran politikasında geri adım atmaya çağırarak bitirdi.