Hürmüz'de iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin daha önce yerleştirilen mayınlara çarparak alev aldığını açıkladı. Tankerlerin 'yasa dışı' olarak nitelendirilen güzergâhtan geçmeye çalıştığını belirten İran, benzer geçişlere karşı tehdidini yineledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin mayına çarptıktan sonra alev aldığını duyurdu. Açıklamada, tankerlerin İran'ın "yasa dışı" olarak nitelendirdiği bir güzergâhtan geçmeye çalıştığı belirtildi.
Daha önce yerleştirilen mayınların patladığı bildirildi
İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre tankerlerin geçişi sırasında, Devrim Muhafızları Donanması'nın bölgeye daha önce yerleştirdiği mayınlar patladı. Gemilerin yangının ardından durduğu ifade edildi.
Devrim Muhafızları, mayınlı bölgeden geçişi "yasa dışı" olarak tanımlarken, bu uyarıyı ihlal eden gemiler için "alev almak" dışında bir sonuç olmayacağı tehdidinde bulundu.
İran boğazı yeniden kapattığını duyurmuştu
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından, 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını açıklamıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışına çıkan ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını bildirmişti.