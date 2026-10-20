Hürmüz'de iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin mayına çarptıktan sonra alev aldığını duyurdu. Açıklamada, tankerlerin İran'ın "yasa dışı" olarak nitelendirdiği bir güzergâhtan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Daha önce yerleştirilen mayınların patladığı bildirildi

İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre tankerlerin geçişi sırasında, Devrim Muhafızları Donanması'nın bölgeye daha önce yerleştirdiği mayınlar patladı. Gemilerin yangının ardından durduğu ifade edildi.

Devrim Muhafızları, mayınlı bölgeden geçişi "yasa dışı" olarak tanımlarken, bu uyarıyı ihlal eden gemiler için "alev almak" dışında bir sonuç olmayacağı tehdidinde bulundu.

İran boğazı yeniden kapattığını duyurmuştu

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından, 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışına çıkan ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını bildirmişti.