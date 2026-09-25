Hürmüz'de petrol trafiği hızlandı: Milyonlarca varil boğazdan geçti

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Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda ham petrol sevkiyatları sürüyor. Kpler'in ön gemi takip verilerine göre, 20 Eylül'de başlayan haftada boğazdan yapılan ham petrol çıkışı şu ana kadar 33,7 milyon varile ulaştı.

Cuma günü yayımlanan veriler, ihracatın önceki haftadaki seviyelere yakın seyrettiğine işaret etti. Bir önceki haftanın tamamında Hürmüz Boğazı üzerinden 49,2 milyon varil ham petrol taşınmıştı.

Petrol taşıyan 19 tanker boğazdan geçti

Bu haftaki ham petrol trafiğinde 19 tanker yer aldı. Söz konusu gemilerin 17'sini, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip çok büyük ham petrol taşıyıcıları (VLCC) oluşturdu.

Tankerlerin büyük bölümünün Suudi Arabistan menşeli ham petrol taşıdığı, ikinci sırada ise Irak'ın bulunduğu belirtildi.

Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren ABD'li bir yetkili, çarşamba günü farklı türlerde yaklaşık 60 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyledi. Yetkili, bu gemilerin temmuz başından bu yana görülen en yüksek günlük ham petrol hacmini taşıdığını belirtti.

Saudi Aramco Hürmüz üzerinden ihracatı artırdı

Devlete ait Saudi Aramco da Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği petrol ihracatını artırdı.

Şirketin bu adımı, ayın başında Doğu-Batı Boru Hattı'na yönelik saldırıların ardından Kızıldeniz'deki Yanbu limanından yapılan sevkiyatların durması sonrasında geldi.

Günlük gemi geçişlerinde düşüş

Kpler verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı perşembe günü 9 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise boğazdan 14 gemi geçmişti.

Perşembe günü kaydedilen 9 geminin 8'i boğazdan çıkış yönünde hareket etti. Son 10 günlük dönemde ortalama geçiş sayısı ise 18 olarak hesaplandı.

Bununla birlikte transponderlerini kapatarak boğazdan geçen ve gemi takip verilerine dahil edilemeyen, sayısı bilinmeyen gemilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Savaş öncesinde günde yaklaşık 125 gemi geçiyordu

İran savaşının başladığı 28 Şubat öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 125 büyük ticari gemi geçiyordu. Bu gemiler arasında petrol tankerlerinin yanı sıra gaz taşıyıcıları, dökme yük ve konteyner gemileri de bulunuyordu.

Savaş öncesindeki bu trafik, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyordu.