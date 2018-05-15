Husilerden Suudi Arabistan'daki üsse roket saldırısı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenledi.
Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Husiler Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki liman şehri Cizan'da bulunan Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket attı.
Husiler, son aylarda Suudi topraklarına yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere karşı operasyon düzenliyor.
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