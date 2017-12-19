Husilerin Suudi Kralı'nın sarayına fırlattığı füze, havada imha edildi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Husi isyancıların, Riyad'da Kral Salman'ın sarayına fırlattığı balistik füzenin havada imha edildiği açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ikametgahı olan El Yemame Sarayı'na balistik füze fırlattıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise, füzenin havada imha edildiğini bildirdi.
Husilere ait televizyonda da, füzenin Riyad'da Suudi liderlerin bulunduğu bir toplantıyı hedeflediği iddia edildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirilirken, görgü tanıkları patlama anında büyük bir sarsıntı yaşandığını ve kentin kuzeydoğusunda dumanlar yükseldiğini aktardı.
Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
Husiler geçen ay da füze fırlatmıştı
Husilerin geçen ay Riyad'da havaalanını hedef alan balistik füzesi, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.
Husiler, bu ay başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan el-Berake nükleer santraline kruz füzesi fırlattıklarını da duyurmuştu.
Suudi Arabistan ve Batılı müttefikleri, İran'ı Husilere füze parçası vermekle suçluyor.
Husilerden Suudi Arabistan'a havan saldırısı
Kaynak: Reuters