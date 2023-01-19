IEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak

IEA bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil artırarak yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinde beklenen söz konusu artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği değerlendiriliyor.