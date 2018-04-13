IEA: OPEC'in petrol anlaşması başarılı oldu

13 Nisan 2018

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin uygulamakta oldukları arz kısıntısı anlaşmasının global stokları arzu edilen seviyeye getirme misyonunu başardığını bildirdi.

Uygulanan üretim kısıntısı anlaşmasının etkisi ile Şubat sonunda stokların 26,5 milyon varil daha azaldığını ve 5 yıllık ortalamanın sadece 30 milyon varil üzerinde olduğunu ifade eden IEA, Mayıs ayında stokların 5 yıllık ortalamayı yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

Bugün yayınladığı aylık raporunda, üretim kısıntısı anlaşmasının devam ettirilmesi halinde global petrol piyasasının çok sıkı hale gelebileceğini ifade eden IEA, "Viyana anlaşması ülkelerinin stokları 5 yıl ortalamasına çekme misyonlarının başarıldığını duyurmak bize düşmez, ancak bizim ortaya koyduğumuz görünüm doğru, kesinlikle bunun başarıldığına işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

IEA raporunda, ABD'nin yüksek üretimine bağlı olarak OPEC dışı üreticilerin petrol arzının bu yıl 1,8 milyon varil/gün artacağı tahminini tekrarlarken, global arzın 1,5 milyon varil/gün, yüzde 1,5 civarında yükseleceği öngörüsünü de korudu.

Mart ayında OPEC'in üretiminin 200 bin varil azalarak 31,83 milyon varil/güne gerilediğine işaret eden IEA, bunda Venezuela ve Afrika'da üretimin azalmasının etkili olduğunu vurguladı.

OPEC'in petrol üretimi son bir yılın en düşüğünde