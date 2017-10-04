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IKBY bankalarına yaptırım hafifletildi

Irak Merkez Bankası, Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik finansal kısıtlamaları gevşetti.

IKBY bankalarına yaptırım hafifletildi
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Irak Merkez Bankası, Kürt bankaların işbirliği taahhütünde bulunmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) yönelik finansal kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.

Iraklı bir bankacılık kaynağı Reuters'a, dört Kürt bankası dışında dolar ve diğer dövizlerde para transferlerine izin verildiğini söyledi.

Kaynaklar Irak Merkez Bankası'nın dört büyük Kürt bankasına döviz satışını ve Kürt Bölgesel Yönetimi'ne döviz transferlerini durduracağını dün bildirmişti.

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