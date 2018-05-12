IKBY'de seçimlere katılım oranı düşük

12 Mayıs 2018

Irak'ta kayıtlı seçmenlerin yaklaşık 3 milyon 500 bini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üç vilayeti Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta yer alıyor. Seçim merkezleri kapılarını sabahın erken saatlerinde açtı ancak oy verme işleminin parmak izi ve elektronik düzlemde yapılması nedeniyle arızlar yaşanıyor.

Erbil'deki seçim merkezlerini gezen AA muhabirleri, oy merkezlerinin önceki seçimlere göre katılım oranının düşük olduğunu gözlemledi. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar ise, elektronik cihazların çabuk arızalanması veya yavaş çalışması nedeniyle dakikalarca sırada bekliyor.

Erbil'in yanı sıra Duhok ve Süleymaniye vilayetlerinde de seçimlere katılım oranı pek farksız değil. Süleymaniye'deki Kurdish Human Rights Derneği'nden seçimleri gözlemci olarak takip eden Avan Latif, yaptığı açıklamada, kentte oy kullanılan seçim merkezlerini gezdiklerini, hem teknik arıza hem de sistemin yavaş çalışmasından dolayı seçimlere katılımın az olduğunu ifade etti.

Latif, "Şu ana kadar seçime katılım oranı çok az. Şimdiye kadar Süleymaniye kentindeki seçmenlerin yüzde 25'i oy vermiş vaziyette. Bunun yanında parmak iziyle çalışan cihazlarda teknik sorunlar var." dedi.

Duhok vilayetinde ise yaklaşık 850 bin seçmen bulunuyor ve 61 seçim merkezi var. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Duhok yetkilileri, öğlen saatlerine kadar seçimlere katılım oranını yüzde 34 olduğunu söyledi.

Irak'taki sandıklar TSİ 18:00'da tamamen kapatılacak.

Kaynak: AA