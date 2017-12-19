IKBY'deki hükümet karşıtı gösterilerde 23 kişi yaralandı

19 Aralık 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil'in Koy Sancak İlçesi Polis Müdürü Şoreş İsmail, dün başlayan gösterilerde güvenlik güçleri ve eylemciler arasında çıkan arbedede 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını belirtti.

İsmail, yaralıların arasında polisler de olduğunu belirterek, bazı göstericilerin güvenlik güçlerine silahla karşılık verdiğini söyledi.

IKBY'deki yerel medyaya konuşan Süleymaniye Acil Servis Müdürü Ümid Ali de kent merkezinde çıkan gösterilerde 10 kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındıklarını kaydetti.

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı dün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP'nin güçlü olduğu Erbil ve Duhok'ta ise herhangi bir protesto düzenlenmedi.

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşanıyor.

IKBY'deki gösterilerde parti merkezleri ateşe verildi

Kaynak: AA