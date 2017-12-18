IKBY'deki gösterilerde parti merkezleri ateşe verildi

18 Aralık 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti ve çevre bölgelerdeki memurlar, maaşlarının ödenmemesi ve kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Süleymaniye'deki Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenlere, kısa süre içinde diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle eylem kitlesel gösteriye dönüştü.

IKBY ve Irak merkezi hükümeti karşıtı sloganlar atarak Eğitim Müdürlüğü binasının önünden kent merkezindeki meydana doğru yürüyüşe geçen öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 yıldır maaşlarını kesintili olarak almalarına neden olan "maaş krizine" çözüm bulunmasını istedi.

Öğretmenlerin yanı sıra din adamları ve polis gibi her kesimden devlet memurunun katıldığı gösteride, "Artık Yeter", "26 yıllık yolsuzluk ve hırsızlığa son", "Yolsuzluk yapanlar yargılanmalı" ve "Öğretmen ve memur maaşları nerede" şeklinde yazıların bulunduğu pankartlar taşındı.

Öte yandan bazı göstericiler, KDP, Goran, KYB ve Yekgirtu gibi siyasi parti merkezlerini ateşe verdi. Binalarda hasar oluştu.

Bağdat-Erbil hattındaki gerilim, ekonomik krizi derinleştirdi

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik ve mali kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre Erbil yönetimi, ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip. Ancak Nuri el-Maliki, başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti.

Daha sonra Haydar İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı. Fakat Bağdat yönetimi şimdi de bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüz'i bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle derinleşti.

Erbil yönetiminin resmi verilerine göre IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.

IKBY'deki yabancı işçi sayısında düşüş yaşanıyor

Kaynak: AA