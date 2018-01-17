IKBY'den 3,328 milyar dolarlık petrol ihracatı

17 Ocak 2018

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 2017'nin ilk altı ayında petrol ihracatından yaklaşık 3 milyar 328 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi.

ABD merkezli Deloitte'nin IKBY resmi internet sitesinde yayımlanan petrol dosyası raporuna göre, Erbil yönetimi geçen yılın ilk altı ayında Kerkük dahil olmak üzere kendi bölgesindeki kuyulardan aylık 550 bin varil petrolü Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ihraç etti.

Bir varil petrolü yaklaşık 40 dolardan satışa sunan IKBY'nin, 1 Ocak- 30 Haziran 2017 tarihlerindeki net kazancının 3 milyar 328 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti ile muhalefetteki partiler tarafından "petrol geliri ve satışının şeffaf olmadığı" suçlamasına muhatap olan Erbil yönetimi, ABD merkezli Deloitte ile anlaşma imzalayarak gelirlerinin kontrol edilmesini istemişti.

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Kaynak: AA