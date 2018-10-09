'İki devletli çözüm' vurgusu

09 Ekim 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB), iki devletli çözüm temelinde bölgede barış sağlanmasına destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede Merkel, Abbas'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

AB'nin, mali kriz içindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) görevine devam etmesi için destek verdiğini aktaran Merkel, Gazze Şeridi'ne ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Merkel'e ABD ve İsrail ile ilişkiler konusunda son gelişmeleri aktardı.

Abbas, uluslararası kararlar ve 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelli müzakereleri reddetmediğini, siyasi sürece bağlı olduğunu ifade etti.

Merkel ile Abbas, iki taraf arasında ortak koordinasyon ve temasların gelecek dönemde devam etmesi konusunda anlaştı.

Almanya Başbakanı Merkel, geçen hafta, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA