İki ülke arasında elektrik krizi yaşanıyor

Zambiya ile Zimbabve sınırındaki Zambezi Nehri üzerinde kurulu Kariba Barajı'nda su seviyesinin yüzde 1'in altına gerilemesi nedeniyle her iki ülkedeki elektrik krizi derinleşiyor.

Toplam 2 bin 100 megavatın üzerinde elektrik üretim kapasitesine sahip hidroelektrik santrali, Zambiya ve Zimbabve'nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Zambezi Nehri Otoritesinin (ZNA) verilerine göre, 2022'nin son günlerinde barajdaki su seviyesi yüzde 0,96 seviyesine kadar gerilemiş bulunuyor.

Eskiyen altyapı nedeniyle kömürle çalışan elektrik santrallerinde oldukça düşük kapasitelerde üretim yapabilen ve elektrik ihtiyacını karşılamak için büyük oranda Kariba'ya bağımlı olan Zimbabve'de, son dönemde günde 19 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Son yıllarda elektrik üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atan Zambiya da barajın neredeyse kurumasından oldukça olumsuz etkileniyor.

Zambiya'nın ulusal elektrik kurumu Zesco'dan yapılan açıklamada, daha önce günde 6 saat uygulanan elektrik kesintilerinin bugün itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar günde 12 saate çıkarıldığı bildirildi.

Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Kariba'da su yetersizliğinin iklim değişikliğin neden olduğu düzensiz yağışlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.