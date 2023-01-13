İki ülke Hint-Pasifik'in güvenliği için işbirliğini artıracak

Liderlerin, "tarihi bir anda" bir araya geldikleri belirtilen bildiride, Çin'in ve Kuzey Kore'nin Hint-Pasifik'te artan provokasyonları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya olunduğu dile getirildi. Diğer taraftan Rusya'nın da Ukrayna'ya acımasızca saldırmaya devam ettiği belirtilen bildiride, "Dünyanın herhangi bir yerinde, güç veya zorlama yoluyla mevcut statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, mevcut uluslararası manzara karşısında ABD ve Japonya'nın bireysel ve kolektif kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapılarak ABD'nin Japonya'nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne tam destek vereceğinin altı çizildi.

Japonya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesinin Hint-Pasifik güvenliği için önemli olduğu kaydedilen bildiride, "Güvenlik ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik anlaşmalarının imzalandığı, mevcut işbirliğinin siber ve uzay alanlarında da sürdürüleceği aktarıldı.

Liderler ayrıca söz konusu bildiride, BM Güvenlik Konseyi kararları bağlamında Kore Yarımadasın'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

ABD ve Japonya'nın Tayvan konusundaki temel tutumlarının değişmediği ifade edilen bildiride, boğazlarla ilgili sorunların barışçıl çözümüne vurgu yapıldı.

Ortak bildiride, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında olduklarını beyan eden iki lider, Rusya'ya bu kapsamda yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ekonomik alanda da iki ülkenin işbirliği yapmaya devam edeceği belirtilen bildiride, ayrıca enerji ve gıda güvenliğini baltalayan Rusya kınanırken Çin'e de Kovid-19'la mücadele için halk sağlığını dikkate alarak verileri şeffaf şekilde açıklaması çağrısında bulunuldu.