2025 yılı başından bu yana Bulgaristan, Fransa, Yunanistan ve Romanya’da Batı Nil virüsü vakaları rapor edilirken, İtalya’da 10 kişi hayatını kaybetti. Enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan tehlikeli virüs hem insanlarda hem de kuşlarda hastalığa yol açabiliyor.

Kökeni 1937’ye dayanıyor

Batı Nil virüsü, adını 1937 yılında Uganda’nın Nil’in batı bölgesinde tespit edilmesinden aldı. 1999’da New York’ta ilk vaka görüldü ve kısa sürede Kuzey Amerika’ya yayıldı. Son yıllarda daha ağır semptomlar ve daha sık ateşli ataklar gözleniyor.

Batı Nil virüsü belirtileri ve risk grupları

Çoğu kişi belirti göstermese de her 5 kişiden 1’inde vücut ağrıları, baş ağrısı, kusma, eklem ağrısı, ishal veya döküntü görülebiliyor. Vakaların yaklaşık yüzde 1’i ensefalit veya menenjite dönüşebiliyor. Özellikle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar risk altında.

Ölüm oranı ve tedavi eksikliği

Ağır komplikasyon yaşayan hastalarda ölüm oranı yüzde 10’a kadar çıkabiliyor. Şu ana kadar etkili bir aşı veya tedavi bulunmadı. İyileşme süreci haftalar hatta aylar sürebiliyor. Tedavi, genellikle istirahat, sıvı alımı ve ateş düşürücülerden oluşuyor.

Virüsün yayılımını önlemek için yerel sivrisinek kontrol programları uygulanıyor. Uzmanlar, böcek spreyleri, uzun kollu giysiler ve açık alanlarda korunma önlemlerini tavsiye ediyor.