İlaç devinden 7,3 milyar dolarlık satın alma: Hedef, obezite pazarı!

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, anti-obezite ilacı geliştiren Metsera’yı 7,3 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın haberine göre Pfizer, Metsera hisseleri için hisse başına 47,50 dolar nakit ödeyecek ve belirli performans hedefleri gerçekleşirse ek olarak 22,50 dolar daha verecek.

Pazartesi günü açıklanması beklenen satın alma, Pfizer'in 2023'te 43 milyar dolar karşılığında kanser odaklı Seagen'i almasından bu yana en önemli adımı olacak.

Metsera'nın umut vadeden ilacı

Bu yıl halka açılan Metsera ise yeni obezite ilacı MET-097 ile dikkat çekiyor. İlacın faz 2 denemelerinde büyük başarı yakalanırken, 12 haftada vücut kütlesinde yüzde 11,3 azalma sağladığı açıklandı.

Mevcut obezite ilaçlarına göre daha az yan etkiye sahip olan ilaç, iğne ya da hap olarak alınabiliyor.

Pandemi sonrası hisse fiyatları gerileyen Pfizer, bu adımı ile milyarlarca dolarlık pazarda büyüme ivmesini korumayı hedefliyor.

Milyarlarca dolarlık dev pazar

Dünya Obezite Federasyonu, önlem alınmaması halinde 2035'e kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının obez olarak sınıflandırılacağını bildiriyor. Federasyon, obezite oranlarındaki artışın küresel ekonomi üzerinde önemli bir yük oluşturacağını belirterek bunun küresel gayri safi hasılanın yüzde 3'üne karşılık geleceği uyarısında bulunuyor.

Obezite korkunç bir salgın gibi ülkeleri tehdit ederken, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk de ürettiği kilo verme ilacı Wegovy sayesinde 2023 yılında Avrupa’nın en değerli şirketi olmuştu.