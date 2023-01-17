İlham Aliyev: Azerbaycan’ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji

Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Sürdürülebilirlik Haftası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değindi.

Aliyev, iki yıl önce ortaklarıyla birlikte Güney Gaz Koridoru Projesi’ni tamamladıklarını ve Azerbaycan’dan Güney Avrupa’ya 3 bin 500 kilometre uzunluğunda doğalgaz boru hattı inşa ettiklerini söyledi.

Azerbaycan’ın doğalgaz ihracatının arttığına dikkati çeken Aliyev, şöyle konuştu: “2021’de 19 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Bu yıl bu rakam 24 milyar metreküpe ulaşacak ve artmaya devam edecek. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz ise şöyledir: Karada 27 gigavat rüzgar ve güneş, işgalden kurtarılan topraklarımızda 10 gigavat rüzgar ve güneş, Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde 157 gigavat rüzgar enerjisi potansiyeli var. Yani yaklaşık 200 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyelimiz var. Bize ihracat güzergahları gerekiyor. Tüm bu projeleri adım adım hayata geçiriyoruz.”