İlker Aycı, Uzbekistan Airways'in reformuna yardım edecek

Açıklamada, görüşme sırasında Aycı’nın Özbek hava yolu şirketinin bölgedeki öncü hava yoluna dönüştürülmesine ilişkin dönüşüm stratejisi ile ilgili tekliflerini Mirziyoyev’e sunduğu aktarıldı.

Aycı sunumunda, kendince hazırlanan Uzbekistan Airways'ın dönüşüm ve geliştirme strateji hakkında Mirziyoyev’e bilgi verirken, bu çerçevede Özbek hava yolu şirketinde uluslararası normlara uygun kurumsal yönetim sisteminin uygulanması, uçak sayısının artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kargo taşımacılığı ağının genişletilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Mirziyoyev de Aycı’nın Özbek hava yollarının geliştirilmesine ilişkin planlarını onaylayarak, bu dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederken, "Bu alanda on yıl geç kaldık. Hava yolu eskimiş bir yöntemle çalışıyor, yolcular hizmet kalitesinden memnun değiller. Ekonomimizi ve turizmimizi geliştirmek istiyorsak tek yolumuz budur” dedi.

Aycı’nın, yönettiği sırada Türk Hava Yolları'nı bölgesel düzeyden küresel düzeye başarıyla taşıdığı aktarılan açıklamada, bugün Uzbekistan Airways’ın da benzer bir görevinin olduğunu, Özbekistan'ın coğrafi konumu ve sektörel altyapısı akıllı bir şekilde kullanılarak, ülkenin uluslararası bir ulaşım merkezi haline getirilmesinin planlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Özbek hava yolu şirketini reform edilmesinin ana hedefinin Uzbekistan Airways’ı önde gelen bölgesel hava yolu yapmak ve aynı zamanda vatandaşların mahalli ve uluslararası rotalarda düşük maliyetli uçuşlarını sağlamak olduğu aktarıldı.