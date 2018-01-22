IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti

22 Ocak 2018

Mehmet KAYA

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2017 ve 2018-19 büyüme tahminlerini yukarı çektiği “Dünya Ekonomik Görünüm Revizyonu” notunu yayınladı.

Davos toplantıları öncesi yayınlanan raporda, 2017 büyümesi 0,1 puan yükseltilerek 3,7’ye, 2018-19 büyümesi ise 0,2 puan artırılarak 3,9’a revize edildi.

Raporda Türkiye’ye sadece gelişmekte olan Avrupa bölümünde değinildi. Bu bölgenin büyümesinin yüzde 5 tahmininin üzerinde seyrettiği, 2018 ve 2019 için de güçlü büyüme beklentisinin sürdüğü; bunda Avrupa pazarının iyileşmesi ve olumlu küresel sermaye ortamının etkili olduğu vurgulandı.

Türkiye ve Polonya’nın bu büyümeyi sürükleyen iki ülke olduğu kaydedilen raporda, genel olumlu görünüme karşılık Türkiye için ihtiyatlı bir politika duruşunun korunduğu kaydedildi.

Olumlu gelişmelere bağlı yeni revizyonlar olabilir

Küresel ekonomide olumlu gelişmelerin sıralandığı raporda, artan ticaret ile ABD’nin vergi indiriminin 2018 ve 2019’u olumlu etkileyeceği, bunlara bağlı olarak yeni olumlu yönde revizelerin yapılmasının gerekebileceği vurgulandı. ABD’nin vergi düzenlemelerinin 2020’ye kadar küresel görünüme olumlu etki vermesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Riskler kısa vadede az görülse de genel çarpıklık devam ediyor

IMF raporunda, kısa vadeli risklerin göreli olarak düşük olduğu vurgulanırken, genel ekonomik çarpıklığın devam ettiği vurgulandı. Döngüsel iyileşmenin ve finansal iyi koşulların birbirini besleyerek kısa vadede daha da güçlenebileceği belirtilen raporda, fazla değerlenmiş varlıklar ve çok kısa vadeli varlıkların olası bir düzeltmeye uğramasının büyümeyi ve güveni aşağı çekebileceği kaydedildi.

Olası bir tetikleyicinin talebin hızlanmasıyla birlikte gelişmiş ekonomilerde çekirdek enflasyon ve faizlerin beklenenden daha hızlı artması ihtimali olduğu belirtilen IMF raporunda, küresel güvenin güçlü ve enflasyonun yavaş artması halinde, orta vadede finansal politikaların gevşek kalmasına yol açabileceği, bunun da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin mali açıklarının artmaya devam etmesine yol açabileceği vurgulandı. Bazı ülkeler için iç politika, jeopolotik riskler ve politik belirsizlikler de riskler arasında sayılmaya devam edildi.

Reform için fırsat var

IMF raporunda, mevcut döngüsel yükselişin reform yapmak için ideal bir fırsat sunduğu savunuldu.

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için büyümeyi artırmak ve daha dengeli hale getirmek için yapısal reformlar gerektiği belirtilen raporda, mali piyasa iyimserliğinin olduğu bir ortamda, finansal esnekliği (bireylerin ve kurumların borç almasının) sağlamanın zorunluluk olduğu ileri sürüldü.

“Zayıf enflasyon, birçok gelişmiş ekonomide mali politika gevşekliğinin sürdüğünü ve para politikasının dengede kalmaya devam edeceğini gösteriyor” denilen raporda, buna karşılık, maliye politikasının orta vadeli hedefler belirlenerek tasarlanması gerektiği savunuldu. Bu tasarımda da sürdürülebilirlik ve potansiyel büyümeyi yükseltmenin gözetilmesi gerektiği belirtildi.