IMF yeni başkanını seçecek

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolarken, fondan yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı belirtildi.

Yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İcra Direktörleri Kurulu, küresel finansal sistemin merkezinde yer alan fonu yönetmek için gerekli küresel duruşa sahip başarılı adaya verdiği önemi vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Georgieva, ikinci dönem görev yapmak istiyor

Georgieva, geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da dün Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.