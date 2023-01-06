IMF’den Fed’e ‘faiz artışına devam’ çağrısı

Gopinath, Financial Times röportajında “IMF’nin Fed’e tavsiyesi ‘faiz artıtım konusunda mevcut izlenen yolda kalması’ olduğunu" söyledi. ABD’deki enflasyonun henüz "zor evreden geçmediğini" belirten Gopinath, ABD Merkez Bankası’nın da artan fiyatlara karşı zafer ilan etmesi için erken olduğuna dikkat çekti.

Gopinath, “Eğer işgücü piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu başta olmak üzere enflasyonun yapışkan bileşenlerine bakarsanız, enflasyonda henüz kritik noktayı geçmediğimiz aşikar” değerlendirmesini yaptı.