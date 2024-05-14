İngiliz gazetesi The Times: Hamas'ın, Türkiye'de 'gizli üs' kurmayı planladığını iddia etti

İngiltere'nin önde gelene gazetelerinden The Times, Gazze'de üst düzey bir Hamas liderinin evinde "Türkiye'de bir üs kurmak" başlıklı bir belge bulunduğunu iddia etti.

The Times'da yer alan Anshel Pfeffer'in haberine göre, İsrail'in bulduğu belgede, Türkiye'de bir gizli üs kurmak isteyen Hamas'ın "aralarında NATO ülkelerinin de olduğu komşu ülkelerdeki İsrail hedeflerine yönelik saldırıları koordine etmeyi" planladığı yer aldı.

Söz konusu belge Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın personel şefi Hamza Ebu Şanab'ın evinde bulundu. Gazetenin gördüğünü ifade ettiği belgede, "direniş güçlerini askeri, diplomatik ve moral olarak güçlendirecek özel operasyonları için bir üs olacak askeri üsler kurmak üzere çaba gösterilmesinden başka bir seçenek olmadığı" ifade edildi.

Bulunduğu ileri sürülen belgede, "Dolayısıyla, yurtdışında gelecekte istihbarat ve askeri operasyonları hayata geçirebilecek bir güvenlik kolu kurulmasını öneriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fakat İsrail'in bulduğunu söylediği belgeyi kimin kaleme aldığı netlik kazanmadı.

İddiaya göre, belgede 3 yıllık bir plan ortaya konuyordu. Buradaki amaç "pek çok ülkede çok sayıda askeri hücre ve güvenli evler kurmak." Bunun ardından bu "hücrelerin eğitilmesi ve sabotaj ile suikast planlaması" gelecekti.

Suikast hedefleri olarak İsrail dış istihbarat örgütü "Mossad'ın yetkili ve komutanlarına" ve "nüfuz sahibi İsraillilere" işaret edilirken, belgede ayrıca "deniz araçlarının sabotajı" ve "kaçırma" eylemlerinden de bahsedildi.

"Plan, Türkiye'deki üssü kurmak için fonlama ve personelle ilgili detayları içeriyor" denilen haberde, planın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesinde hayat geçirilip geçirilmediğinin net olmadığı söylendi.