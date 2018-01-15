İngiliz inşaat devi çöktü

15 Ocak 2018

İngiliz inşaat ve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinden Carillion, bankaların daha fazla kredi açmayı reddetmeleri üzerine bugün zorunlu tasfiyeyi kabul etti ve büyük çaplı yüzlerce projenin geleceği tehlikeye girdi.

Carillion başkanı Philip Green, "Son günlerde iş planımızı desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz finansmanı sağlayamadık ve bu nedenle, büyük bir üzüntüyle bu kararı aldık" dedi.

Şirket bir süredir, sözleşmelerde yaşanan yüksek maliyetli gecikmeler, yeni sözleşmelerin azalmasıyla ortaya çıkan kârlılık sorunu ve 1 milyar sterlini aşan birinci yarı yıl zararı gibi sorunlarla boğuşuyordu.

Carillion'ın kreditörleri arasında Royal Bank of Scotland, Santander UK, HSBC gibi bankalar bulunuyor. Şirketin borçları ve yükümlülükleri 1.5 milyar sterline ulaşıyor.

Carillion'un durumu hakkında hükümet, son haftalarda yaptığı bir dizi toplantıda alınacak önlemleri konuşurken, muhalefet ise batan şirketin vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılmamasını istiyor.

Başbakan May'in sözcüsü: Hükümetin Carillion'u kurtarması beklenemez

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, Carillion'da yaşananların üzüntü yarattığını ancak hükümetin şirketi kurtarmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan sözcü, "Carillion'un uygun finansman seçenekleri bulmaması üzüntü verici, ancak vergi ödeyenlerin bir özel şirketi kurtarması beklenemez. Kârla ilgili uyarılar temmuz ayında ilk defa yayınlanmaya başladığında, konuyu yakından takip ediyorduk ve sorunun çözüleceğini ummuştuk" dedi.

Sözcü, "Bizim temel sorumluluğumuz, kamu hizmetlerinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır" diye konuştu.

43 bin kişi çalışıyor

200 yıllık şirket, 20 bini İngiltere'de olmak üzere tüm dünyada 43 bin kişi çalıştırıyor ve hastanelerden demiryolu hatlarına ve savunma bakanlığı tesislerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet yürütüyor.

Daha önce tamamladığı inşaat projeleri arasında Londra Operası, Süveyş Kanalı karayolu tüneli ve Kanada'da Toronto Union istasyonu gibi projeler olan Carillion, geçen yıl kazandığı ihaleyle İngiltere'de ikinci ve yeni bir hızlı tren hattının yapımını üstlenmişti. Bu hat Londra'yla ülkenin kuzeyi arasında daha iyi bir ulaşım sağlayacak.

Kaynak: Reuters