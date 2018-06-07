İngiliz otomotiv sektörü Brexit dar boğazında

07 Haziran 2018

Tarihsel olarak küresel otomotiv sektörünün dinamolarından biri olan İngiltere, sektörün Brexit sürecine ilişkin belirsizliklere uyum sağlamakta zorlanması, yatırımların hız kesmesi ve dizel araçlara olan talebin azalması gibi nedenlerle adeta "kapsamlı bir stres testinden" geçiyor.

İngiliz otomotiv endüstrisinin yıllık iş hacmi yaklaşık 77,5 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor. Sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin ise 18,9 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Ülke genelinde 169 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektörü, İngiltere’nin toplam ürün ihracatının ise yüzde 12’sini oluşturuyor. Sektörün büyümesinin devam edebilmesi için Ar-Ge çalışmalarına yılda yaklaşık 4 milyar sterlin yatırım gerçekleştiriliyor.

İngiltere’nin 2016'da AB referandumunda ayrılık kararı almasından bu yana sektörde faaliyet gösteren 30’dan fazla büyük üretici şirket ile yaklaşık 2 bin 500 ara ürün üreten küçük çaplı firma, oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Sektörün çatı temsilcisi konumunda olan İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’nun (SMMT) tahminlerine göre, İngiltere’nin AB’den ve Gümrük Birliği’nden ayrılmasının ardından tabi tutulması muhtemel gümrük tarifelerinin sektörün ithalatına yıllık ek maliyeti 2,7 milyar sterlin, ihracatına ek maliyeti ise 1,8 milyar sterlini bulacak.

Araç başına bin 500 sterlin

Olası ek gümrük vergilerinin İngiltere’nin ithalatına araç başına bin 500 sterlin ek maliyet getirmesi bekleniyor.

Brexit sürecinin İngiliz otomotiv sektörüne olası etkilerini değerlendiren SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Gümrük Birliği ve ortak pazarın dışında olmanın, ticarette ek bariyerler oluşturacağı, bürokratik zorlukları ve maliyetleri artıracağı gerçeğinden kaçış yok. Sadece birbirimizin pazarlarına iyi bir erişim sağlamamız yeterli olmayacaktır. Bu sadece İngiltere’nin rekabetini, yatırım ve yüksek kalifiye istihdamı çekme kabiliyetini azaltır." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de otomotiv sektörünün hangi şartlar altında yatırım, üretim ve ticaret üçgenini kurgulayacağı konusunda üzerinde uzlaşılmış bir temele ihtiyaç bulunuyor.

Bir Fransız otomotiv şirketi, yatırımcılarına 10 yıllık projeksiyonlar sunarak yeni modellerin üretilmesi konusunda bir tahmin oluşturabilirken, İngiltere’nin AB sürecine ilişkin belirsizliklerinin hala yüksek seviyede olması sebebiyle İngiliz otomotiv şirketleri için bu durum pek mümkün görünmüyor.

İngiltere'nin otomotiv ihracatının yüzde 56’sı AB'ye yapılıyor

Avrupa pazarı, İngiliz otomotiv sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

SMMT verilerine göre, İngiltere'nin yıllık otomotiv ihracatının yüzde 56’sı AB'ye yapılıyor. AB'yi, yüzde 14,5 ile ABD ve yüzde 6,5 ile Çin takip ediyor.

AB'den İngiliz otomotiv sektörüne 2013'ten bu yana yapılan yatırım yaklaşık 8 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

İngiliz ve AB otomotiv sektörlerinin uzun yıllara ve karşılıklı çıkarlara dayalı, kompleks ve entegre bir ilişki içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu ilişkinin yeniden dizayn edilmesi, şartlarının belirlenmesi, olası bir karşılıklı serbest ticaret anlaşmasında yer alması uzun yıllar sürebilecek bir belirsizlik süreci anlamına geliyor. Sektör liderleri, uzun vadeli yatırım planlarını yaparken önlerindeki "sisli Brexit havasından" rahatsız...

Araç üretimi ve talebi azalıyor

İngiltere’de otomotiv endüstrisine ilişkin veriler, sektörün geleceği ile ilgili soru işaretlerini artıracak nitelikte.

SMMT verilerine göre, ülkede otomobil üretimi, Mart 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 düşerek 147 bin 471 adede geriledi. Ülkede iç pazara yönelik araç üretimi de martta 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalarak 32 bin 796 adede indi.

Yine mart ayında ihracat pazarları için otomobil üretimi, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,9 düşerek 114 bin 675’e geriledi. 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam otomobil üretimi de yüzde 6,3 azalarak 440 bin 426 adede düştü.

Otomobil satış verilerinde de aşağı yönlü benzer bir trend dikkati çekiyor. İngiltere'de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,7 azaldı.

Geçen yılın mart ayında trafiğe kayıtlı olan yeni araç sayısı 562 bin 337 olurken, söz konusu rakam, bu yılın aynı döneminde 474 bin 69 adede geriledi.

Mart ayında trafiğe kayıtlı olan yeni dizel araç sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37,2 azaldı. Geçen yılın mart ayında 244 bin 593 olan trafiğe kayıtlı yeni dizel araç sayısı, 2018'in aynı döneminde 153 bin 594’e geriledi.

Kaynak: AA