İngiliz Parlamentosu anlaşmasız Brexit'i engelleyen teklifi kabul etti

29 Ocak 2019

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Theresa May'in desteklediği teklifi kabul edildi

İngiliz parlamentosu, Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecine ilişkin desteklenmesini istediği teklifi kabul etti.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Muhafazakar Partili milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti.

Reddedilen teklifler arasında ana muhalefetteki İşçi Partisinin ''yumuşak Brexit'' öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi de yer aldı.

Parlamento, Muhafazakar Partili Dominic Grieve'in bütün Brexit seçeneklerini 6 oturumda tartışmayı ve oylamayı öngören teklifi ile İşçi Partili Yvette Cooper'ın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetin elinden alan teklifini de reddetti.

İskoç Ulusal Partisinin Brexit'i ertelemeyi ve anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmayı öngören teklifi ile İşçi Partili Rachel Reeves'in herhangi bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesini öngören teklifleri de milletvekillerinden onay alamadı.

Parlamentonun kabul ettiği tek teklif, Caroline Spelman'ın anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi oldu.

Bu tekliflerin biri hariç hiçbirinin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyordu. Sadece Cooper'ın teklifi parlamentoya milletvekillerinin inisiyatifiyle yasa tasarısı hazırlama ve geçirme yolunu açarak Brexit sürecini şekillendirme gücü verebilecekti.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

AB Konseyi'nden açıklama

AB Konseyi tarafından İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması ile ilgili, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir." açıklaması yapıldı.

Macron: Brexit anlaşması tekrar müzakereye açılamayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Macron, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA