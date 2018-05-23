"İngiltere, AB gümrük tarifelerini terk etmeli"

23 Mayıs 2018

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük tarifesi kurallarını terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg News'in haberine göre Johnson, İngiltere'nin kendi gümrük tarifelerini belirlemesini ve kendi ticaret politikasını yürütmesini istediğini belirtirken, Başbakan Theresa May'in bunları yapmaması halinde kabineden ayrılıp ayrılmayacağı sorularına yanıt vermedi.

AB ile gümrüklerin gelecekteki durumu konusunda nasıl bir anlaşma yapılacağı konusunda kabine içinde yaşanan çekişme Başbakan May'in otoritesini sarsıyor.

Başbakan May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İngiltere'nin gümrük birliğinden ayrılacağını ifade etmişti. Ancak konuya yakın kaynaklara İngiltere, AB'nin dışarıya gümrük tarifelerini Brexit geçiş döneminin sona ereceği Aralık 2020 sonrasında da devam ettirmeyi öngören bir planı değerlendiriyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise, işverenlerin İngiltere'nin AB ile gümrük birliği içinde kalınması yönündeki çağrılarını reddetmişti. Hammond, AB ile ticaretin pürüzsüz şekilde devam etmesi için gümrük birliğine ihtiyaç olmadığını söylemişti. Hammmond, "Hükümet alternatif seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyor" diye konuşmuştu.