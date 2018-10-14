İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

14 Ekim 2018

İngiltere, Almanya ve Fransa, en son Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda görüldüğü belirtilen kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkması için güvenli bir soruşturmaya ihtiyaç duyuluyor. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.