İngiltere, Avrupa’daki kaybını Çin ile dolduracak

01 Şubat 2018

Aydın ŞAHİNALP

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi görüşmeler için gittiği Çin'de, bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi ve İngiliz şirketlerine pazar erişiminin bir an önce sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. May, uzun süredir dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ile bir serbest ticaret anlaşması yapmayı arzuluyor. May'e üç gün sürecek gezisinde, Çin'in hızla büyüyen orta sınıf tüketici kesimine hitap edebilecek ve hizmet sektörüne girebilecek İngiliz şirketlerinin temsilcileri eşlik ediyor.

“Çin bizim ticaret yapmak istediğimiz bir ülke”

May Çin'in Wuhan kentine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin bizim ticaret yapmak istediğimiz bir ülke. Ancak bu arada yapabileceğimiz başka şeyler de olduğunu düşünüyorum... Ticaretteki engelleri dikkate alarak, İngiliz şirketlerinin Çin'de ticaret yapabilmelerini sağlamak için pazarların açılmasını sağlamalıyız" dedi. May Wuhan'da, ülkesinin yapacağı yarım milyar sterlin değerindeki eğitim yatırımını açıklayacak.

Diplomatik kaynaklar Çin'in İngiltere ile gelecekte bir serbest ticaret anlaşmasına yakın ilgi duyduğunu söylüyorlar ancak bu ilişki İngiltere gelecek yıl resmen Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce başlayamaz. Serbest ticaret müzakereleri genellikle yıllar alan bir süreç.

Brexit süreci May’in elini kolunu bağlıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması hakkında resmi bir analizin, parlamento üyelerine bu konuda yapılacak bir oylamadan önce verileceğini söyledi. May, medyaya sızdırılan ve ekonominin her türlü Brexit senaryosunda bile daha kötüye gideceğini gösteren bir belgeyi ise reddetti.

BuzzFeed News, bir hükümet analizine dayandığını söylediği haberinde, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırken serbest ticaret anlaşması yapsa da yapmasa da, ekonomisinin kötüye gideceğini belirtmişti. Ancak May, haberin "henüz bakanların imzalamadığı ve ilk aşamasında olan bir analizin taraflı bir yorumu" olduğunu söyledi.

Parlamento'da yapılacak oylama, Brexit sürecinde muhtemelen sıcak tartışmalara neden olacak. Oylama için henüz belirlenmiş bir tarih yok ancak nihai Brexit koşulları üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra yapılacak. May, AB ile anlaşmanın şartları ortaya çıkana kadar herhangi bir resmi analiz yayınlamanın yanlış olacağını çünkü bunun görüşmeleri bir ölçüde olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İkili ticaretin büyüklüğü 84 milyar dolar

İngiltere Başbakanı May, ülkesinin Çin’e daha fazla ihracat gerçekleştirip Brexit’in yolaçacağı yaraları sarmak istiyor. Ancak May’in önünde çok zorlu bir süreç var. Zira dünyanın altı numaralı ekonomisi İngiltere ve iki numarası Çin arasındaki ikili ticaret rakamları çok düşük. İngiltere, mal ve hizmet ihracatının sadece yüzde 3'ünü Çin'e gönderiyor. Bu arada, ithalatının sadece yüzde 7'si Çin'den geliyor. İngiltere ve Çin arasındaki ticaretinin toplam yıllık değeri, 84 milyar dolar ile Almanya ve Çin arasındaki 211 milyar dolarlık ticaretin çok altında. İngiltere'nin 2016'da Çin'e ihracatı, toplam ihracat içinde yüzde 3.1 oldu. Avrupa Birliği'nin aynı yıl Çin'e yaptığı ihracat ise yüzde 43 idi. İngiltere Çin'e başlıca otomobil, petrol ürünleri ve turizm servisleri ihraç ederken, Çin’den imalat ürünleri, telekomünikasyon ekipmanları, giyim ve elektronik ürünler ithal ediyor. Heyetinde İngiliz iş dünyasından 50 temsilci bulunan May, ülkesinin kısaca Brexit olarak tanımlanan Avrupa Birliği’nden ayrılışını takiben yeni ticaret anlaşmaları yapmak istiyor. Ancak bazı analistler, Çin ile ticarette resmi bir ticaret anlaşmasının tam olarak yürürlüğe girmesinin beş ila 10 yıl alabileceğini savunuyor. Konuya ilişkin CNN kanalına açıklama yapan Avrupa Küresel Kalkınma Merkezi kıdemli Analistlerinden Ian Mitchell, “Brexit sonrası bir Çin-İngiltere ticaret anlaşması ticaretin büyümesini hızlandırabilir ve her iki ekonomi de bundan yararlanabilir. Ancak söz konusu anlaşmaların 2025 yılından önce hayata geçmesi zor görünüyor” dedi.