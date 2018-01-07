İngiltere Başbakanı: Kabinede değişiklikler yapacağım
Son dönemde artan muhalefet nedeniyle koltuğu sarsılan İngiltere Başbakanı May, kabinede revizyona gideceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinede bazı değişikliklere gideceğini ve yeni bakanlar atayacağını açıkladı.
Geçen yıl düzenlenen seçimlerde Muhafazakar Parti'nin kötü sonuçlar almasıyla koltuğu sarsılan ve Brexit görüşmeleri nedeniyle partisi içinde de eleştirilerin hedefi olan May, BBC'ye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Damian Green'in hakkında yürütülen soruşturma sonucu istifa etmesine değinen May, "Kuşkusuz Damian Green'in gidişi bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koydu" dedi.
İngiltere basını ise, kabinede dışişleri, maliye, içişleri ve Brexit bakanlığı gibi önemli pozisyonların değişmesinin beklenmediğini aktardı.
İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti