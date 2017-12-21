İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

21 Aralık 2017

İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, İçişleri Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmanın, bakanlık tüzüğünü ihlal ettiği yönünde sonuçlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Green, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde, eylemlerinden dolayı özür diledi.

İçişleri Bakanlığının geçen ay başlattığı soruşturmada kusurlu bulunan Green, hakkındaki iddialarla ilgili de yanıltıcı açıklamalar yapmıştı.

Green hakkında kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma başlatılmadan bir hafta önce de iktidardaki Muhafazakar Partili bir aktiviste cinsel tacizde bulunduğu yönündeki bir başka iddiayla gündeme gelen Green, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da geçen ay, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf etmesini takiben görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA