İngiltere Kralı Charles’a Andrew–Epstein protestosu

Kral Charles, Clitheroe kasabasındaki tren istasyonunda halkla selamlaşırken, bir kişi, "Andrew hakkında (Epstein bağlantılarını) ne zamandır biliyordunuz?" şeklinde bağırarak, Kral'ı protesto etti.

Protestocu, kalabalık tarafından yuhalanırken, güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırdı.

Kral Charles, protestocunun kendisine yönelttiği soruya herhangi bir yanıt vermedi.

Programına devam ederek halkla tokalaşan İngiltere Kralı, kendisine verilen çiçek ve hediyeleri kabul etti. Kral, programını tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Clitheroe kasabası, Kral Charles'ın daha önce de birçok kez ziyaret ettiği ve özel ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

Bu olay, Kral Charles'ın geçen hafta Essex'te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da benzer şekilde protestoyla karşılaşmasının ardından kardeşinin Epstein'le bağlantıları nedeniyle karşılaştığı ikinci protesto oldu.

Epstein iddialarına sessiz kalan Buckingham Sarayı'na "suç mahallidir girilmez" şeridi çekildi

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti." ifadesi kullanılmıştı. Ancak son protestolar, kamuoyunda Buckingham Sarayı'nın ve Kral'ın konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması gerektiği yönündeki beklentilerin sürdüğüne işaret ediyor.

İngiltere'de monarşi karşıtı Republic grubu üyeleri de 4 Şubat'ta Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un adının Epstein belgelerinde geçmesine rağmen Kraliyet Ailesi'nin sessiz kalmasına tepki göstererek, Buckingham Sarayı dışına "suç mahallidir girilmez" şeridi çekmişti.

Tüm unvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Baskıların üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.