İngiltere, 'Kuşak ve Yol' için Çin'le yakın işbirliği istiyor

15 Aralık 2017

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Pekin ziyareti sırasında "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında Çin'le işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang ile Pekin'deki Büyük Salon'da bir araya gelen Hammond, "Bu yıl başında ilk Kuşak ve Yol forumunda İngiltere'yi temsil etme ayrıcalığına sahip olmuştum. Bugün ve yarın yapacağımız görüşmelerde bu alanda daha yakın bir işbirliğini görüşeceğiz" dedi.

1,3 milyar dolarlık anlaşma hedefi

Öte yandan İngiliz bakanın ziyareti sırasında, iki ülke arasında 1,3 milyar dolarlık anlaşmaların görüşüleceği bildirildi.

Hammond, bu hafta sonu Pekin'de düzenlenecek İngiltere-Çin Ekonomik Diyalog toplantısına katılacak. Toplantıda Çin Başbakan Yardımcısı Ma Kai ile iki ülkeden çok sayıda iş adamı da yer alacak.

Hammond'a Barclays PLC, BlackRock Inc., HSBC Holdings Plc ve Standard Chartered Bank gibi şirketlerin yetkilileri de eşlik ediyor.

AB'den ayrılma sürecinde Avrupa dışındaki ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışan İngiltere'nin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin'e yıllık ihracatı 16,8 milyar sterlini buluyor. İngiltere'nin AB ülkelerine ihracat hacmi ise 230 milyar sterlin civarında.

Hammond, Çin ziyareti öncesinde de Suudi Arabistan'a gitmişti.

Kaynak: Ajanslar