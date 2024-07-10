İngiltere, milyonerlerinin altıda birini kaybetme riski altında

İngiltere'de, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkileri görülmeye başlandı. Zürih merkezli İsviçre bankası UBS'nin "2024 Küresel Servet Raporu", yaşanan etkinin boyutlarını ortaya çıkardı.

Reuters'ta yer alan habere göre raporda, İngiltere'nin geçen yıl 3 milyon 61 bin 553 olan dolar milyoneri sayısının 2028'de yüzde 17 azalarak 2 milyon 542 bin 464'e düşeceği tahmini yer aldı.

UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Ekonomisti Paul Donovan, "Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerini son birkaç yıldır İngiltere'de ve diğer ülkelerde açıkça gördünüz ifadesinde bulundu.

İngiltere'deki milyoner sayısının "orantısız bir biçimde yüksek" olduğunu belirten Donovan, ikematgahı İngiltere'de olmayan milyonerlerin vergi ödememelerini sağlayan statünün kaldırılmasının bu duruma "küçük bir etkisi" olduğunu söyledi.

"Yerli olmayan milyoner nüfus, sürekli yer değiştiren küresel nüfus, her zaman düşük vergili yerler arayacaktır" diyen Donovan, "İngiltere politikalarının bir fonksiyonu olmadığını" ancak Dubai ve Singapur'u işaret ederek diğer ülkelerin "çekme faktörlerini" yansıttığını sözlerine ekledi.

UBS raporunda, 2028 yılında İngiltere'deki milyoner sayısının azalacağının yanı sıra dolar milyoneri sayısının ABD'de yüzde 16, Almanya'da yüzde 14, Fransa'da yüzde 16, Japonya'da yüzde 28, İspanya'da yüzde 12, İtalya'da yüzde 9 artacağı tahmini yer aldı.

İngiliz emlak grubu Winkworth, varlıklı bireyleri hedef alan vergi politikaları ve yeni İşçi Partisi hükümetinin özel okulları vergilendirme önerisi nedeniyle üst düzey mülklere olan talebin azaldığını söyledi.

Küresel servet artıyor

UBS, raporunda "servet" kavramını hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar artı reel varlıkların değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen değer olarak tanımladığını açıkladı.

İsviçreli banka, raporun küresel servetin yaklaşık yüzde 92,2'sini oluşturan 56 pazara dayandığını belirtti.

Çalışmada, dolar bazında küresel servetin 2022'deki yüzde 3'lük düşüşün ardından 2023'te yüzde 4,2 oranında arttığı vurgulandı.

Raporda, 2028 yılına kadar 56 pazarın 52'sinde 1 milyon doların üzerinde servete sahip yetişkin sayısının artacağı ve milyoner sayısındaki en güçlü artışın yüzde 47 ile mikroçip endüstrisinin etkisiyle Tayvan'da olacağı değerlendirmesi yapıldı.

UBS, raporunu yayınladığı 15 yıl boyunca Asya-Pasifik bölgesinin neredeyse yüzde 177 artışla servette en büyük büyümeyi kaydettiğini, onu yaklaşık yüzde 146 ile Amerika kıtasının izlediğini, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın (EMEA) ise sadece yüzde 44 artış gösterdiğini söyledi.

Ancak rapora göre Asya-Pasifik aynı zamanda borçlarda da en keskin artışın yaşandığı bölge oldu. Bölgedeki toplam borç 2008'den bu yana yüzde 192'den fazla artarak EMEA'daki artışın 20 katından fazla, Amerika kıtasındaki artışın ise neredeyse dört katına ulaştı.