İngiltere-Ruanda arasında anlaşma krizi: Göçmenleri gönderdi parayı ödemedi iddiası

Ruanda, İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini öngören 'Sığınmacı Ortaklığı Anlaşması'nı tek taraflı feshi sebebiyle İngiltere'den 106 milyon sterlin tazminat talep etti.

Lahey'deki Daimi Hakemlik Mahkemesinde görülen duruşmada Ruanda, İngiltere'nin anlaşma kapsamındaki mali ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunurken ülkenin uzun süredir sığınmacı kabulünde deneyimli olduğunu ve anlaşmayı sürdürmek istediklerini vurguladı.

Hem özür hem tazminat

Ruanda, anlaşma kapsamında ödenmesi gereken 100 milyon sterline ek olarak 6 milyon sterlin barındırma maliyeti de talep ederken, bazı taahhütlerin de yerine getirilmediği belirterek İngiltere'den özür dilemesini istedi.

Ruanda, BM üzerinden ek maddi katkı sağlanmasını da isterken İngiltere ise anlaşmayı ihlal etmediğini savunarak Ruanda'nın taleplerini reddetti ve bazı iddiaları 'asılsız' olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin Ruanda planı, 2022'de düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme hedefiyle başlamış ancak hukuki ve uluslararası tepkiler nedeniyle tartışmalı hale gelmişti. İngiltere 2025'te anlaşmayı feshettiğini açıklasa da Ruanda bu feshi hukuka aykırı bulup tahkim süreci başlatmıştı.