İngiltere savunma hattını güçlendiriyor: Kıbrıs'a askeri sevkiyat
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünün insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilik hız kazandı. İngiltere, HMS Dragon savaş gemisini bölgeye gönderirken, müttefiklerle birlikte Kıbrıs savunmasına yönelik operasyonel entegrasyonun başladığını açıkladı. Artan gerilimle birlikte hava savunma personeli ve askeri unsurların sayısı artırılırken, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere yönelik askeri planlamaya da dahil olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü RAF Akrotiri'nin insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından bölgede askeri hareketlilik arttı.
Olaydan yaklaşık üç hafta sonra İngiltere'nin HMS Dragon savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirildi.
"Operasyonel entegrasyon başladı"
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yaptığı açıklamada geminin bölgeye intikal ettiğini belirterek, müttefiklerle birlikte Kıbrıs'ın savunmasına yönelik operasyonel entegrasyon sürecinin başladığını ifade etti. İran'ın hafta sonu Chagos Adaları'ndaki Diego Garcia'daki İngiltere-ABD ortak üssüne saldırı girişiminde bulunduğuna dair haberleri doğrulayan Healey, "İngiltere'nin bu şekilde hedef alınmasını gerektiren bir durum yok. Birleşik Krallık'ı her türlü saldırıdan korumak için gerekli kaynaklara ve ittifaklara sahibiz" dedi.
Bölgedeki askeri varlık artırılıyor
Kıbrıs'ta 500 kişilik ek hava savunma personelinin görev yaptığını belirten Healey, "Doğu Akdeniz'e daha fazla askeri güç tahsis edildikçe, Kıbrıs'ın güvenliğini arttırmak için ABD, Fransa ve Yunanistan dahil müttefiklerin katkılarını koordine etmek üzere Güney Kıbrıs ile yakın işbirliği içindeyiz. RAF ve donanma pilotları Kıbrıs, Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni savunmak için şu ana kadar yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Bölgede son 15 yılın herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla jetimiz var" ifadelerini kullandı.
"Hürmüz Boğazı için askeri planlama yapılıyor"
Healey ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD ordusuna belirli İran hedeflerine yönelik savunma amaçlı operasyonlar için İngiliz üslerinin kullanımına izin verdiğini doğruladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda mayınlama ve gemilere yönelik tehditlerle güvenliği riske attığını savunan Healey, Birleşik Krallık'ın ABD Merkez Komutanlığı'na askeri planlamacılar gönderdiğini belirtti. Healey, "Ticari gemilerin tekrar özgürce ve güvenle hareket edebilmesi için Birleşik Krallık'ın boğazın güvenliğini sağlamada öncü bir rol oynamasına kararlıyız" dedi.
HMS Dragon kısa sürede göreve hazırlandı
Portsmouth'ta bakım sürecinden geçen HMS Dragon'un, yoğun çalışma temposuyla kısa sürede yeniden göreve hazır hale getirildiği aktarıldı. Kraliyet Donanması'na ait Type 45 destroyeri olan gemi, gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılmış bulunuyor. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen ve yüksek hız kapasitesine sahip olan savaş gemisi, 200'ün üzerinde personelle görev yapıyor.
Kıbrıs'taki varlık genişletilmişti
Öte yandan Birleşik Krallık'ın son dönemde Güney Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssünde uçak, helikopter ve gözetleme unsurlarını artırarak askeri varlığını genişlettiği de hatırlatıldı.