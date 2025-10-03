İngiltere tarihinde bir ilk: Sarah Mullally Canterbury Başpiskoposu seçildi

Mullally, Mart 2026’da Canterbury Katedrali’nde düzenlenecek törenle göreve başlayacak. 2018’den bu yana Londra Piskoposu olan Mullally, daha önce İngiltere’nin en genç başhemşiresi olarak görev yapmıştı.

Seçim süreci, İngiltere Kilisesi ve küresel Anglikan Cemaati temsilcilerinin yer aldığı Taç Aday Gösterme Komisyonu tarafından yürütüldü.

Mullally yaptığı açıklamada, “Mesih’in çağrısına yanıt verirken, Tanrı’ya güvenerek hizmet etmeye devam edeceğim. Kilise’nin Müjde’de güvenle büyümesini ve İsa Mesih’in sevgisinin eylemlerimize yön vermesini istiyorum” dedi.

