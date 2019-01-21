İngiltere Ticaret Bakanı parlamentoyu suçladı: Brexit'i halktan çalıyorlar

21 Ocak 2019

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde daha çok yetki kullanmak isteyen parlamenterleri uyararak meclisin sürece el koymasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere 29 Mart'ta AB'den çıkacak. AB ile vardığı anlaşma geçen hafta parlamentoda reddedilen Başbakan Theresa May, kilitlenmeyi nasıl çözeceğine ilişkin "B planını" bugün meclise sunacak.

Brexit'i destekleyen Fox, BBC televizyonuna dün yaptığı açıklamada May'in AB anlaşmasının, üyelikten çıkış için eldeki en iyisi olduğunu söyledi ve milletvekillerinin süreçte hükümetten daha fazla söz sahibi olma çabalarından vazgeçmelerini istedi.

Liam Fox, "Parlamento Brexit'e el koyma hakkına sahip değildir. Çünkü parlamento bu halka şunu söyledi: Sizinle bir anlaşma yapacağız. Kararı siz vereceksiniz ve biz de buna riayet edeceğiz. Şimdi ise, başından beri referandum sonucuna karşı olan bazı kişiler, sonucu İngiliz halkından çalabilmek için Brexit'e el koymaya çalışıyorlar" diye konuştu.

İngiliz seçmenlerin yüzde 52'si, 2016 yılında yapılan referandumda AB üyeliğinden ayrılmayı seçmişti. Bu konunun ülkede yarattığı derin görüş ayrılıkları neredeyse üç yıldır giderilemedi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi hem erken seçime gidilmesini hem de May'in anlaşmasız bir Brexit olmayacağını kabul etmesini istiyor.

Kaynak: Reuters