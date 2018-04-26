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İngiltere, Wembley Stadı'nı satıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, Wembley Stadı'nı 1 milyar sterline satıyor.

İngiltere, Wembley Stadı'nı satıyor
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İngiltere Futbol Federasyonu'nun, milli takımın oynadığı ünlü Wembley stadyumunu
Amerikalı milyarder Shahid Khan'a 1 milyar sterline yakın bir fiyata satacağı bildirildi.

The Sun gazetesinin haberine göre Federasyon, İngiltere milli takımının maçlarını ve Federasyon Kupası finallerini Wembley'de oynatma hakkını elinde tutacak.

Ancak milli takım, ABD Ulusal Futbol Ligi sezonuyla çakıştığı için, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarını başka yerde oynayacak.

Futbol Federasyonu adına bir sözcü, "Federasyon'un Wembley Stadyumu'nun satışı için bir teklif aldığını doğrulayabilirim" dedi.

Kaynak: Reuters

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