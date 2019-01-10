İngiltere'de binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyorlar

10 Ocak 2019

Jaguar Land Rover, İngiltere operasyonlarında çalışan 5 bin kişinin işine son vermeye hazırlanıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberinde, işten çıkarmaların şirketin daha çok yönetim ve pazarlama departmanlarında çalışanları etkilemesinin beklendiği ancak üretim bölümünde de işten çıkarmaların olabileceği belirtildi.

İşten çıkarma kararının yaklaşık 2,5 milyar sterlin seviyesindeki maliyet azaltma planı kapsamında verildiği bildirildi.

Şirket, İngiltere'deki operasyonlarında halihazırda 40 bin kişiyi istihdam ediyor.

Jaguar Land Rover’ın satış verilerinde en büyük pay halihazırda Çin pazarına ait olurken, küresel gerilimler nedeniyle şirketin Çin’deki satışları son aylarda yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Jaguar Land Rover, Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, şirketin, İngiltere’deki operasyonlarına yatırım yapmaya devam edebilmesi için İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliğin azalması gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının şirkete yıllık maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar sterlin olacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA