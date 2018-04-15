İngiltere'de Brexit anlaşması için referandum kampanyası

15 Nisan 2018

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ile varılacak nihai üyelikten ayrılma anlaşmasının referanduma sunulması için yeni bir kampanya başlatıldı.

BBC'nin haberine göre, "Halkın Oyu" adında bir grup tarafından başlatılan kampanyaya, AB üyeliğinde kalınmasını isteyen milletvekilleri, siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyası liderleri destek veriyor.

Kampanyanın amacı ise AB'den ayrılmadan önce nihai anlaşmanın bir kez daha halk oylamasına sunulması.

Kampanyaya destek veren ünlü oyuncu Sir Patrick Stewart, seçmenlerin nihai anlaşmayı reddetmesi halinde İngiltere'nin de "AB içinde kalacağını" söyledi.

Muhafazakar Parti gerekse de İşçi Partisi ikinci bir referandumun gündemde olmadığını söylüyor.

İngiltere'de Haziran 2016'da düzenlenen referandumda halkın yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde, yüzde 48,1'i de AB üyeliğinin devamı yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere'nin Mart 2019'da AB üyeliğinden tamamen ayrılması öngörülüyor. Her iki taraf da üyelikten ayrılma koşullarına ilişkin nihai anlaşmaya Ekim ayına kadar varmayı ve daha sonra da hem İngiliz hem de Avrupa parlamentolarında onaya sunmayı umuyor.

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