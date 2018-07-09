İngiltere'de Brexit depremi

09 Temmuz 2018

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) Çıkış (Brexit) Bakanı David Davis, görevinden istifa etti.

Ülkenin AB'den ayrılık müzakerelerinin başını çekmekle görevli Davis, istifa dilekçesini İngiltere Başbakanı Theresa May'e sundu.

İstifa dilekçesinde Davis, May'in cuma günü Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından açıkladığı Brexit planını eleştirerek, "Şu anda izlenen taktik ve siyaset İngiltere'nin ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılma ihtimalinin giderek azaldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Davis, izlenen siyasetin genel yönünün İngiltere'yi "en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı, büyük ihtimalle de kaçınılamaz bir duruma sokacağı" eleştirisinde bulundu.

Davis'in istifasını kabul ettiğini duyuran May de plana ilişkin Davis'in görüşlerine katılmadığını belirterek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

May'e büyük darbe

May'in bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına giderek, milletvekillerini Brexit süreci ile kabinenin cuma günü kabul ettiği stratejiye ilişkin bilgilendirmesi bekleniyor.

Davis'in istifası, AB ile yeni müzakere sürecinde kabinede zorlukla destek toplamış May'e büyük darbe olarak değerlendiriliyor.

May'in başkanlığında geçen cuma düzenlenen Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından, AB'de "Mallar için serbest ticaret bölgesi" teklif edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

69 yaşındaki Davis, 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumdan Brexit kararının çıkmasının ardından kurulan Brexit Bakanlığının başına getirilmişti.

Brexit

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereler devam ediyor.

Kaynak: AA