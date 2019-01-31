İngiltere'de Brexit'i erteleme sinyali

31 Ocak 2019

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, bazı yasaların çıkarılabilmesi için Brexit tarihinin ertelenebileceğini belirterek, hükümetin parlamentonun çalışmalarına şubat ortasında vermesi gereken arayı iptal ettiğini açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Hunt, Brexit anlaşmasının onaylanmasının ülkenin AB’den resmi ayırılık tarihi 29 Mart’a doğru sarkabileceğini belirterek, “O zaman kritik yasaları çıkarmak için fazladan zamana ihtiyacımız olabilir. Ancak daha önce yeterli ilerleme sağlarsak, buna gerek kalmayabilir. Şu aşamada hangi senaryonun gerçekleşeceğini kesin olarak bilemiyoruz.” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Brexit tarihiyle ilgili herhangi bir ertelemenin gündemde olmadığı bildirildi.

İngiliz hükümeti, milletvekilerinin seçim bölgelerine dönmeleri için şubat ayı ortasında planlanan parlamento tatilini de iptal etti.

İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekiyor.

Parlamento önceki gün yapılan oylamalarda Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önergeleri reddederken, ülkenin anlaşmasız Brexit’ten kaçınmasını öngören önergeyi kabul etmişti.

Yeni oylama

Parlamento, daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesinin” değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önergeyi de kabul etmişti.

Başbakan Theresa May’in de destek verdiği önergenin kabulünün ardından, İngiliz hükümeti AB tarafından anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını talep etmiş ancak AB tarafından olumlu yanıt alamamıştı.

Başbakan May’in Brexit anlaşmasındaki değişiklik taleplerine yönelik temaslarına devam etmesi bekleniyor.

May anlaşmayı milletvekillerinin talepleri doğrultusunda değiştirmeyi başarması halinde, en geç 14 Şubat'ta yeniden parlamentoya sunacak. Değişiklikleri gerçekleştirememesi halinde ise parlamentoya bir dizi farklı seçeneği oylama imkanı sağlayacak.

Tedbir maddesi

İngiliz parlamentosunun değiştirtilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

Siyasi gözlemciler de May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Tedbir maddesi İngiltere’nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere’yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda’yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

Kaynak: AA