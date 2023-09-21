İngiltere'de enflasyon hızı geriledi, gözler bugün BoE'de

İngiltere’de enflasyon ağustos ayında beklentilerin altında yüzde 6.7'ye düşerek şaşırttı. Aylık bazda, manşet tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0.3 arttı. Ekonomistler, yakıt fiyatlarında ve alkollü içeceklere uygulanan vergideki artış nedeniyle enflasyonun yükseleceğini düşünüyorlardı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, pompa fiyatlarındaki hafif yükselişin etkisiyle, manşet rakamın yıllık yüzde 7 ve aylık yüzde 0.7 artışla gelmesini bekliyorlardı. (Temmuzda yıllık yüzde 6.8 artış ve aylık yüzde 0.4 düşüş görülmüştü.) Süt, peynir, yumurta ve sebze fiyatları geçen ay düştü, ancak ekmek ve tahıl fiyatları arttı. Ancak gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması, uçak biletleri ve konaklama maliyetlerindeki düşüş, genel enflasyon oranının düşmesine yardımcı oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi dün yaptığı açıklamada, “Ağustosta bir yıl öncesine göre daha az artan gıda ve ağustosta fiyatların düşebileceği konaklama sektörü indirime neden oldu” denildi. Ulusal İstatistik Ofisi Başekonomisti Grant Fitzner de durumun "karışık bir tablo" olarak kaldığını, ancak gıda üreticilerinin "gıdaya bir yıl öncesine göre daha az para ödediğini" ve bunun "tüketicilere yansımaya başladığını" söyledi.

Boston Consulting Group’un Büyüme Merkezi Direktörü Raoul Ruparel, çekirdek enflasyondaki bu beklenmedik düşüşün, politika yapıcılar tarafından özellikle memnuniyetle karşılanacağını belirtti. Ve perakende fiyatlarının tüketiciler için gevşemeye başladığına dair işaretlerin memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Enflasyondaki düşüş, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün faiz oranlarını artırıp artırmayacağına dair şüpheleri artırdı. Enflasyon rakamı öncesinde yüzde 5.25'ten üst üste 15'inci kez yüzde 5.5'e yükseliş bekleniyordu, ancak şimdi yatırımcıların yalnızca yarısı bir artış bekliyor.

BoE, geçen ay enflasyonun ağustos ayında yüzde 7.1'e yükselmesini, ardından ekim ayında keskin bir şekilde yüzde 5 civarına düşmesini beklediğini açıklamıştı. Ancak bu oran bile BoE'nin yüzde 2 hedefinin iki katından fazla olacak. Ruparel, "BoE’nin yine faiz artırımına gideceğine inanıyoruz, ancak bugünkü veriler bunun nihai faiz artırımı olması için baskı yapanları cesaretlendirecek” diye konuştu. İngiltere'nin enflasyon oranı yüzde 6.7 ile diğer zengin ülkelere kıyasla yüksek kalıyor. Son rakamlara göre enflasyon, Almanya'da yüzde 6.4, Fransa'da yüzde 5.7, İtalya'da yüzde 5.5 ve ABD'de yüzde 2.5 seviyesinde bulunuyor.